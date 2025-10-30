Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta Gazze'ye destek için kermes yapıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Gazze'ye destek için kermes düzenlendi.

        30.10.2025 - 15:46
        Ahlat'ta Gazze'ye destek için kermes yapıldı
        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Gazze'ye destek için kermes düzenlendi.

        Ahlat Müftülüğü öncülüğünde kadın kooperatifi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle alışveriş merkezinde düzenlenen kermes iki gün sürecek.

        Kermesin açılışında konuşan Kaymakam Batuhan Bingöl, Gazze halkıyla gönül bağı gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Gazze halkının yanında yer aldıklarını belirten Bingöl, şunları kaydetti:

        "Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için elimizden gelen tüm desteğin ulaşması için çaba sarf edeceğiz. Rabbim her zaman, mazlumun yanında olmak için bize güç ve kuvvet versin. Mazlumun yanında olma feraseti kalbimizden gitmesin. Hepinizin emeklerine sağlık."

        Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise "Gazze'de acı çeken, gözyaşı döken, umut bekleyen kardeşlerimiz var. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

