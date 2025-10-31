Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Hizan'da öğrenciler oturma bankları üretti

        Bitlis'in Hizan ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, sosyal alanlar için oturma bankları üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:03
        Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri, belediyenin başlattığı proje kapsamında oturma bankları hazırladı.

        Okulun atölyesinde üretilen ahşap banklar, ilçedeki parklara bırakılacak.

        Kaymakam Muhammet Said Bilgin ve Belediye Başkanı Yahya Şam, okulu ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi.

        Öğrencilerden üretim süreci hakkında bilgi alan Kaymakam Bilgin, yapılan işin hem eğitime hem de ilçenin sosyal alanlarına değer kattığını söyledi.

        Belediye Başkanı Şam ise gençlerin el emeğiyle yapılan bankların ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

