Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Valisi Karakaya, bal dolum ve paketleme tesisini inceledi

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Balcılık ve Arıcılık AŞ'yi ziyaret ederek bal dolum ve paketleme aşamalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Valisi Karakaya, bal dolum ve paketleme tesisini inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Balcılık ve Arıcılık AŞ'yi ziyaret ederek bal dolum ve paketleme aşamalarını inceledi.

        Bitlis-Diyarbakır kara yolundaki bal dolum ve paketleme tesisine giden Karakaya, tesisin faaliyetleri hakkında BETAV Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü'den bilgi aldı.

        Tesiste bal dolum ve paketleme çalışmalarını inceleyen Karakaya, basın mensuplarına, balın kentin en önemli ve özellikli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

        Zengin floraya sahip kentin yüksek yaylalarında üretilen balın çok özellikli ve kaliteli olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

        "Bu çerçevede bu yıl içinde Bitlis balı coğrafi işaret aldı ve aynı zamanda ilimizden Avrupa'ya ilk ihracat yapıldı. Bitlis hem nicelik hem de kalite itibariyle ülkemizin en önemli bal üreten illerinden biri. Bu ürünü hem ülkemiz hem de dünyayla paylaşabilecek çalışmalar içindeyiz. Yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alanı olan BETAV Bal Dolum ve Paketleme Tesisinde çalışmalar devam ediyor. Umut ediyoruz ki markalaşmayla Bitlis balını çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Bitlisli arıcılarımız bu konuda daha verimli ve bereketli bir döneme girecekler."

        Kentte eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve birçok alanda desteklerini yoğun şekilde hissettikleri Eren Holding'e, BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e ve Eren ailesine teşekkür eden Karakaya, tesisin en iyi şekilde işlemesini umut ettiklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

        Bitlis'in balının sadece bir gıda değil aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu ifade eden Karakaya, "Türkiye'de karakovan sayısında birinci, bal üretiminde ise on ikinci sıradayız. Daha ileri seviyeye geçmek için elimizden geleni yapacağız. Coğrafi işaretin ardından bu konudaki çalışmalar daha da hızlanacak. Arıcılık ve bal üretimi yapan hemşehrilerimize bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

        Karakaya'ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü ve bazı kurum amirleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı"nda 950 fidan dikildi
        Bitlis'te "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı"nda 950 fidan dikildi
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, esnaf ve kent sakinleriyle bir araya geldi
        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, esnaf ve kent sakinleriyle bir araya geldi
        Bitlis'teki taş evler, sonbahar manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını ağırlıyo...
        Bitlis'teki taş evler, sonbahar manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını ağırlıyo...
        Bitlis'te MHP'den "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" ziyaretle...
        Bitlis'te MHP'den "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" ziyaretle...
        Hizan'da öğrenciler oturma bankları üretti
        Hizan'da öğrenciler oturma bankları üretti
        Bitlis semalarında kuyruklu yıldız 'Lemmon'u görüntüledi
        Bitlis semalarında kuyruklu yıldız 'Lemmon'u görüntüledi