        Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:54 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:54
        Ahlat'ta "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi.

        Selçuklu Fen Lisesi'nce Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdürü Mahmut Akbaş'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda öğrenciler şiir okudu, gösteriler yapıldı.

        10 Kasım dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

