Ahlat'ta "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi.
Selçuklu Fen Lisesi'nce Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul Müdürü Mahmut Akbaş'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda öğrenciler şiir okudu, gösteriler yapıldı.
10 Kasım dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.