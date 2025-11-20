Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Hizan'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrenciler, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 11:53 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizan'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrenciler, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere yönelik "trafik eğitimi programı" düzenledi.

        Ekipler, Kız Anadolu Lisesi'nde öğrencilere trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve okul çevresinde dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

        Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını uygulamalı olarak öğrencilere anlatan ekipler, öğrencilerle okul bahçesinde fidan dikti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Google Cloud'dan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım
        Google Cloud'dan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?

        Benzer Haberler

        Tatvan'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
        Tatvan'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
        Ahlat'ta iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı
        Ahlat'ta iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı
        Ahlat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Ahlat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Rehabilite edilen keklikler yeniden doğayla buluştu
        Rehabilite edilen keklikler yeniden doğayla buluştu
        Lastikçilerde kışlık lastik yoğunluğu
        Lastikçilerde kışlık lastik yoğunluğu
        Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında kara kovan balı hasadı sürüyor
        Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında kara kovan balı hasadı sürüyor