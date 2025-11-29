Habertürk
Habertürk
        Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "kadına yönelik şiddetle mücadele" etkinliği düzenlendi

        Bitlis'te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Bitlis Eren Üniversitesi işbirliğiyle "kadına yönelik şiddetle mücadele" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 11:13 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:17
        Bitlis'te "kadına yönelik şiddetle mücadele" etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Bitlis Eren Üniversitesi işbirliğiyle "kadına yönelik şiddetle mücadele" etkinliği düzenlendi.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İbn Haldun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Vekili Alay Yazıcı, kadına yönelik şiddete engel olmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

        Şiddeti ortadan kaldırmak için çalışmaların yapıldığını belirten Yazıcı, "Ümit ediyoruz ki bu buluşmalar şiddetin tamamen ortadan kaldırılmasına katkı sunar. 'Sıfır tolerans' ilkesi gereğince şiddetin tamamen sıfırlanması en büyük temennimizdir." dedi.

        Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Vefa Akdoğan ise kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir acı değil, toplumun tamamını etkileyen bir sorun olduğunu ifade etti.

        Kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu dile getiren Akdoğan, şunları kaydetti:

        "Şiddet yalnızca mağduru değil, onun ailesini, çevresini ve nihayetinde tüm toplumu etkileyen zincirleme bir yıkım sürecidir. Bu nedenle şiddetle mücadele bireysel bir sorumluluk değil, toplumsal bir görevdir. Hiçbir gerekçe ve bahane şiddeti mazur gösteremez. Bizler her türlü şiddetin karşısında durmak ve kadınların onurlu, güvenli ve eşit bir yaşam sürmelerini sağlamakla yükümlüyüz."

        Konuşmaların ardından polisler, KADES uygulamasıyla ilgili sunum yaptı.

