        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi kick boksta dünya şampiyonu oldu

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Özlem Melek Korkmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 13:22 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:22
        Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi kick boksta dünya şampiyonu oldu
        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Özlem Melek Korkmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de yapılan ve 84 ülkeden 2 bin sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Korkmaz, turnuva boyunca üstün bir performans sergiledi.

        Portekiz, Kazakistan ve Taylandlı rakiplerini mağlup ederek finale çıkan milli sporcu, Meksikalı rakibini de 3-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

        Uluslararası arenada sergilenen bu güçlü performansın Korkmaz'ın disiplinli çalışmasının ve spor bilimleri alanındaki akademik altyapının önemli bir göstergesi olduğunu belirten Elmastaş, başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

