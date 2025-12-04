Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kereste işletmesinde çıkan yangın, söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 19:32 Güncelleme: 04.12.2025 - 19:32
        Bitlis'te kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kereste işletmesinde çıkan yangın, söndürüldü.

        Tatvan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir kereste işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye Bitlis, Güroymak ve Hizan belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin de TOMA ile destek verdiği çalışmalarda yangın kısa sürede söndürüldü.

        Olay yerinde incelemelerde bulunan Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyar Sağnıç, yangının iş yerinde hasara neden olduğunu söyledi.

        Ekiplerin yangını söndürmek için seferber olduğunu belirten Sağnıç, "Bu üzücü olayda çok şükür yaralanma veya can kaybı yok ama büyük bir hasar oluştu. Esnaf kardeşlerimiz ve duyarlı vatandaşlarımız seferber oldu. Yangın büyümeden ve başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

