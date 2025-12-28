Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis-Diyarbakır kara yolunda sebze yüklü tır devrildi

        Bitlis-Diyarbakır kara yolunda devrilen tırdaki sebzeler yola saçıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 14:15 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:15
        Bitlis-Diyarbakır kara yolunda sebze yüklü tır devrildi
        Bitlis-Diyarbakır kara yolunda devrilen tırdaki sebzeler yola saçıldı.

        Bitlis-Diyarbakır kara yolunun Tanrıyar köyü mevkisinde, Muhyettin Durus yönetimindeki sebze yüklü tır, Bitlis istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada devrilen tırın dorsesindeki sebzeler yola saçıldı.

        Bir süre ulaşıma kapanan yol, tırın kaldırılması ve sebzelerin temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

        Öte yandan, Bitlis-Tatvan kara yolunda kara saplanan otomobil, bölgede görev yapan trafik polisleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sürücünün yola devam etmesi sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

