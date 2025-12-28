Bitlis-Diyarbakır kara yolunda sebze yüklü tır devrildi

Öte yandan, Bitlis-Tatvan kara yolunda kara saplanan otomobil, bölgede görev yapan trafik polisleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sürücünün yola devam etmesi sağlandı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, tırın kaldırılması ve sebzelerin temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.