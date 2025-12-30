Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Köy okulunun kadın öğretmeni, sobalı sınıfta 6 öğrencisini geleceğe hazırlıyor

        BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te Bayramalan köyündeki ilkokulda görev yapan Aydınlı sınıf öğretmeni Şeyma Taş Çubuk, birleştirilmiş sobalı sınıfta eğitici etkinliklerle 6 öğrencisinin başarısı için çaba harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:06
        Üç yıl önce kente 25 kilometre uzaklıktaki Bayramalan Köyü İlkokulu'na atanan 28 yaşındaki Çubuk, görev yaptığı köyde 6 öğrencisine en iyi eğitimi vermeye çalışıyor.

        Birleştirilmiş sınıfı süsleyerek öğrencilerine güzel bir eğitim ortamı hazırlayan Çubuk, soğuk kentin sobalı okulunu sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdü.

        Hem okulun işlerini yapan hem de öğrencilerini geleceğe hazırlayan fedakar öğretmen, yaptığı etkinliklerin yanı sıra çeşitli oyunlar da oynayarak çocukların sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

        - "Her günümüz güzel ve eğlenceli geçiyor"

        Öğretmen Çubuk, AA muhabirine, coğrafyanın zorluklarına rağmen çocuklar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını söyledi.

        Öğrencilerin eğitimine katkı sunmanın kendisi için büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirten Çubuk, şunları kaydetti:

        "Her gün 25 kilometre geliyorum. Kış şartları burada gerçekten çok zor oluyor. Yolda kaldığımız çok zaman oldu ama her gün bu çocukların yanına gelmek, bütün bu zorlukları aşmaya değer. Sınıfta 6 öğrencim var. Her günümüz güzel ve eğlenceli geçiyor. Beraber çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Ne kadar kar yağsa da çocukların her yıl ilk kez kar görüyormuş gibi yaşadığı sevinç bizleri mutlu ediyor. Sobada tatlı ve yemekler hazırlıyorum. Puding, pizza yapıyoruz, meyve suyu hazırlıyoruz. Bazen ballı süt yapıyoruz. Bu durum çocuklar için hem motivasyon kaynağı oluyor hem de dersleri daha keyifli hale getiriyor."

        Sınıfın eksiklerini ve ihtiyaçlarını karşılayarak güzel bir eğitim yuvası oluşturduklarını dile getiren Çubuk, "Köy halkı bize çok destek oluyor. Veliler soba yakmaya yardımcı oluyor. Öğrencilerimin güzel yerlere gelmesini çok istiyorum. Her birinin iyi bir insan olmasını istiyorum. Çünkü iyi bir insan olmak, iyi bir mesleğe sahip olmaktan çok daha kıymetlidir." dedi.

        Öğrenci Arif Arslan ise "Kar yağınca sobayı yakıyoruz, süt pişiriyoruz. Sonra öğretmenimizle beraber kardan adam yapıyoruz. Bir kere de keçi sağmaya gittik. Pikniğe, mantar toplamaya gittik. Öğretmenimi çok seviyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

