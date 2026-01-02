Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Mezrada mahsur kalan anne ve bebeği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Bitlis'te yolu kardan kapanan mezrada mahsur kalan anne ve yenidoğan bebeği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:55 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezrada mahsur kalan anne ve bebeği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te yolu kardan kapanan mezrada mahsur kalan anne ve yenidoğan bebeği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan, il merkezine bağlı Tabanözü köyünün Akçalı mezrasında dün doğum yapan kadın rahatsızlandı.

        Yakınlarının yardım istemesi üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle mezraya ulaşamadı.

        Sağlık durumlarında risk oluşması üzerine anne ve bebeğin ambulans helikopterle alınmasına karar verildi.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ve sağlık ekipleri, Valiliğin koordinesinde yürütülen hasta kurtarma operasyonunu yakından takip etti.

        Bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle mezradan alınan anne ve bebeği, Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Çatıda biriken kar, iş makinesinin üzerine düştü
        Çatıda biriken kar, iş makinesinin üzerine düştü
        Çatıdaki tonlarca ağırlığındaki kar, iş makinesinin üzerine düştü
        Çatıdaki tonlarca ağırlığındaki kar, iş makinesinin üzerine düştü
        Kar temizliği sırasında facianın eşiğinden dönüldü
        Kar temizliği sırasında facianın eşiğinden dönüldü
        Aç kalan tilkiler yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı
        Aç kalan tilkiler yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı
        Bitlis'te karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü: 1 yaralı
        Bitlis'te karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü: 1 yaralı
        Bitlis'te yoğun yağış sonucu araçlar karla kaplandı
        Bitlis'te yoğun yağış sonucu araçlar karla kaplandı