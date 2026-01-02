Mezrada mahsur kalan anne ve bebeği ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ve sağlık ekipleri, Valiliğin koordinesinde yürütülen hasta kurtarma operasyonunu yakından takip etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan, il merkezine bağlı Tabanözü köyünün Akçalı mezrasında dün doğum yapan kadın rahatsızlandı.

