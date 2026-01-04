Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "Snowboard, Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini İl Birinciliği Yarışmaları" yapıldı

        Bitlis'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Snowboard, Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini İl Birinciliği Yarışmaları" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:18 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "Snowboard, Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini İl Birinciliği Yarışmaları" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Snowboard, Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini İl Birinciliği Yarışmaları" düzenlendi.

        Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2025-2026 Faaliyet Programı kapsamında Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, U18, U16, U14, U12 ve Büyükler kategorilerinde 130 sporcu katıldı.

        Üç branşta düzenlenen müsabakalarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde Vali Ahmet Karakaya, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

        Törende konuşan Karakaya, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bitlis'te kayak sezonunun başladığını söyledi.

        Gençliğin güçlü olmasının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Devlet olarak gençlerimizin teknoloji ve bilimle donanmış, sanat ve sporla iç içe, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Kayak ve kış sporları, gençlere disiplin, özgüven, dayanıklılık ve takım ruhu kazandıran önemli branşlardır. Sporla büyüyen gençler, zararlı alışkanlıklardan uzak durarak enerjilerini başarıya ve topluma faydalı olmaya yönlendirir. Kayak merkezleri yalnızca spor yapılan alanlar değildir. Bu tesisler kentin tanıtımına, ekonomisine ve sosyal hayatına da önemli katkılar sunuyor. Gençliğe, spora ve turizme yönelik yatırımlarımız devam ediyor."

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış ise organizasyonun sadece bir yarışma olmadığını, sporcuların emeklerinin, azimlerinin ve disiplinli çalışmalarının bir yansıması olduğunu aktardı.

        Yarışmanın genç sporcular için kendilerini gösterme ve daha büyük hedeflere ulaşma yolunda önemli bir basamak olduğunu dile getiren Elkatmış, bu tür faaliyetlerin spor kültürünün yaygınlaştırılması, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve kentin ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek sporcuların yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Seda Yılmazer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Turgay Kurtkan, kurum amirleri, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Bitlis'te bir iş yerinde yangın çıktı
        Bitlis'te bir iş yerinde yangın çıktı
        Bitlis'te vatandaşlar kar altında kalan araçlarını güçlükle çıkardı
        Bitlis'te vatandaşlar kar altında kalan araçlarını güçlükle çıkardı
        Bitlis'te 85 köy yolu ulaşıma açıldı; binalarda 3 metrelik buz sarkıtları o...
        Bitlis'te 85 köy yolu ulaşıma açıldı; binalarda 3 metrelik buz sarkıtları o...
        Bitlis'te kışa karşı geceli gündüzlü mücadele
        Bitlis'te kışa karşı geceli gündüzlü mücadele
        Bitlis'te karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü
        Bitlis'te karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü
        Güroymak'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimi yapıldı
        Güroymak'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimi yapıldı