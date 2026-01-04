Bitlis'te "Snowboard, Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini İl Birinciliği Yarışmaları" yapıldı

Bitlis'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Snowboard, Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini İl Birinciliği Yarışmaları" düzenlendi.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) 2025-2026 Faaliyet Programı kapsamında Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, U18, U16, U14, U12 ve Büyükler kategorilerinde 130 sporcu katıldı.

Üç branşta düzenlenen müsabakalarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde Vali Ahmet Karakaya, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Törende konuşan Karakaya, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bitlis'te kayak sezonunun başladığını söyledi.

Gençliğin güçlü olmasının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Devlet olarak gençlerimizin teknoloji ve bilimle donanmış, sanat ve sporla iç içe, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Kayak ve kış sporları, gençlere disiplin, özgüven, dayanıklılık ve takım ruhu kazandıran önemli branşlardır. Sporla büyüyen gençler, zararlı alışkanlıklardan uzak durarak enerjilerini başarıya ve topluma faydalı olmaya yönlendirir. Kayak merkezleri yalnızca spor yapılan alanlar değildir. Bu tesisler kentin tanıtımına, ekonomisine ve sosyal hayatına da önemli katkılar sunuyor. Gençliğe, spora ve turizme yönelik yatırımlarımız devam ediyor."

İl Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış ise organizasyonun sadece bir yarışma olmadığını, sporcuların emeklerinin, azimlerinin ve disiplinli çalışmalarının bir yansıması olduğunu aktardı.

Yarışmanın genç sporcular için kendilerini gösterme ve daha büyük hedeflere ulaşma yolunda önemli bir basamak olduğunu dile getiren Elkatmış, bu tür faaliyetlerin spor kültürünün yaygınlaştırılması, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve kentin ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek sporcuların yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Seda Yılmazer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Turgay Kurtkan, kurum amirleri, vatandaşlar ve sporcular katıldı.