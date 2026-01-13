Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te tarihi yapılar beyaza büründü

        Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bitlis'te, tarihi ve turistik yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:32 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:32
        Bitlis'te tarihi yapılar beyaza büründü
        Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bitlis'te, tarihi ve turistik yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

        Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar, güzel görüntüler de oluşturdu.

        İl merkezinde "Dere Üstü Islah" ile "Sokak Sağlıklaştırma" projeleri kapsamında gün yüzüne çıkarılarak restore edilen ve ardından ışıklandırılan tarihi mekanlar karla kaplandı.

        Beyaza bürünen tarihi ve turistik mekanlar, vatandaşların ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.

        Soğuk havaya rağmen tarihi yerleri ziyaret edenler, bol fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

