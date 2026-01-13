Bitlis'te tarihi yapılar beyaza büründü

Beyaza bürünen tarihi ve turistik mekanlar, vatandaşların ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.

İl merkezinde "Dere Üstü Islah" ile "Sokak Sağlıklaştırma" projeleri kapsamında gün yüzüne çıkarılarak restore edilen ve ardından ışıklandırılan tarihi mekanlar karla kaplandı.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bitlis'te, tarihi ve turistik yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

