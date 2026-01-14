Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te aşırı buzlanma nedeniyle bazı yollar ağır vasıtalara kapatıldı

        Bitlis'te aşırı buzlanma nedeniyle bazı yollar geçici olarak ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:24 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te aşırı buzlanma nedeniyle bazı yollar ağır vasıtalara kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te aşırı buzlanma nedeniyle bazı yollar geçici olarak ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde hava sıcaklığının düşmesine bağlı aşırı buzlanmanın meydana geldiği belirtildi.

        Bu kapsamda, Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yollarında ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına geçici olarak izin verilmeyeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        Bitlis-Muş yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Bitlis-Muş yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Bitlis-Baykan yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
        Bitlis-Baykan yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
        Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı
        Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı
        Tatvan-Bitlis karayolunda trafik kazası: 1 yaralı
        Tatvan-Bitlis karayolunda trafik kazası: 1 yaralı
        Bitlis'te kar esareti, 229 köy yolu ulaşıma kapalı
        Bitlis'te kar esareti, 229 köy yolu ulaşıma kapalı
        Bitlis'te Gayda Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı
        Bitlis'te Gayda Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı