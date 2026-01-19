Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Bitlis'te yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerce yürütülen çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 00:25 Güncelleme: 19.01.2026 - 00:25
        Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
        Bitlis'te yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerce yürütülen çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yolu kardan kapanan merkeze bağlı Çeltikli köyünde rahatsızlanan 55 yaşındaki yüksek tansiyon hastası Cemile Melek'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen yolu ulaşıma açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

        Evinde ilk müdahalesi yapılan Melek, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

