        Bitlis Haberleri

        Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı

        ŞENER TOKTAŞ - Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, 1 Ekim 2025-20 Ocak 2026 döneminde toplam kalınlığı 4 metre 26 santimetreye ulaşan kar yağışı gerçekleşti. Kentin farklı yerlerinde yüksekliği değişen kar örtüsü zaman zaman tek katlı evleri, araçları, trafik ışık ve levhaları ile otobüs duraklarını kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:27 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:27
        Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
        ŞENER TOKTAŞ - Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, 1 Ekim 2025-20 Ocak 2026 döneminde toplam kalınlığı 4 metre 26 santimetreye ulaşan kar yağışı gerçekleşti. Kentin farklı yerlerinde yüksekliği değişen kar örtüsü zaman zaman tek katlı evleri, araçları, trafik ışık ve levhaları ile otobüs duraklarını kapladı.

        Türkiye'nin en çok kar alan kentlerinden Bitlis'te etkisini sürdüren kar, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Meteoroloji verilerine göre, 1 Ekim 2025-20 Ocak 2026 döneminde etkili olan yağış miktarından yapılan hesaplamaya göre kentte toplam kalınlığı 4 metre 26 santimetreye ulaşan kar yağışı gerçekleşti.


        Şehirde yer yer tek katlı evler, araçlar, trafik ışık ve levhaları ile otobüs durakları karla kaplandı.

        Kar nedeniyle sürücü ve vatandaşların zor anlar yaşadığı Bitlis'te, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu bazı noktalarda kar yığınları oluştu.

        Belediye, Karayolları ve Özel İdare ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        - Ekipler 24 saat esasıyla çalışıyor

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA muhabirine, kentte kış mevsiminin çetin geçtiğini, belediye olarak 80 personel ve 56 araçla hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

        Kar yağışının başladığı günden bu yana ulaşımda aksama yaşanmadığını ve ekiplerin 24 saat esaslı çalıştığını belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

        "Şehrimize şu ana kadar 4 metre 26 santimetre kar düştü. Hemşehrilerimizin hem ulaşımında hem de yaşam standartlarında düşüş olmaması için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bitlis çok kar alan bir yer. Hemşehrilerimizden özel araçlarını kar yağışı ve buzlanmadan dolayı çıkarmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz."

        Bitlis Belediyesi olarak 140 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yürüttüklerini anlatan Tanğlay, şimdiye kadar karla mücadelede yaklaşık 120 bin litre yakıt ve 600 ton tuz kullandıklarını kaydetti.

        Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için canla başla çalıştıklarını anlatan Tanğlay, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çaba gösterdiklerini belirtti.

        Karla mücadelede fedakarca çalışan ekiplerine teşekkür eden Tanğlay, şunları kaydetti:

        "Özellikle tek katlı evlerimiz kara gömüldü. Araçlarını bulamayan vatandaşlarımız var. Bu konuda belediyelerimiz desteğini sürdürüyor. Vatandaşlarımız evlerinden çıkamıyor. Merdiven ve patika yolların açılmasıyla ilgili de ekiplerimiz çaba sarf ediyor. Bildiğiniz üzere Bitlis'te iki defa çığ olayı yaşandı. Belediye olarak Valilik ve AFAD ile koordineli hareket ettik ve çok şükür can kaybı olmadı. Yoğun kar yağışı çalışma konusunda bizi etkiliyor ama yorulmadan milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

        Karla kaplı aracını temizleyen Bayram Atmani de kentte yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü bildirerek, "Her sabah bu çileyi çekiyoruz. Araçlarımızı kardan çıkarmaya çalışıyoruz. Sağolsun belediyemiz çalışıyor ve yollarımızı açıyor. Allah, batı illerine de çok kar yağdırsın. Bu yıl hava çok soğuk oldu. Buna bağlı buzlanma yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

