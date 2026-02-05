Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te anne adayları gebe okulunda doğuma hazırlanıyor

        Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki gebe okulu, hamile kadınların doğum öncesi ve sonrası süreci daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirmelerine katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:44 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te anne adayları gebe okulunda doğuma hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki gebe okulu, hamile kadınların doğum öncesi ve sonrası süreci daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirmelerine katkı sunuyor.

        Gebe okulundaki eğitimlere katılan anne adaylarına, kadın sağlığı, nefes çalışmaları, yoga, pilates, anne sütü ve bebek bakımı konularında bilgi veriliyor.

        Ebeler tarafından yaptırılan fiziksel egzersizler sayesinde doğum sırasında yaşanılan sancı ve ağrıların azalması sağlanıyor.


        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağatay Balkış, AA muhabirine, Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki gebe okulunun 2010'dan itibaren hizmet verdiğini söyledi.

        Polikliniğe gelen anne adaylarını gebe okuluna yönlendirdiklerini belirten Balkış, şunları kaydetti:

        "Doğum öncesi ve doğum sırasındaki süreçler hakkında özellikle ilk gebeliği olan hastalara detaylı bilgi vererek normal doğum sürecine hazırlanmasını sağlıyoruz. Burada nefes egzersizleri, kadın sağlığı pilatesi, anne bakımı, anne sütü ve bunların daha sonraki süreçleri hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. Bu şekilde gebelerimizi moralli bir şekilde doğuma hazırlamayı ve bu süreçte onlara destek olmayı amaçlamaktayız."

        Ebe Yersu Hamzaçelebioğlu ise gebe okulunda anne adaylarına eğitim verdiklerini belirterek, "Polikliniklerden yönlendirilen gebelerin kayıtları oluşturulduktan sonra kendileri için bir eğitim programı hazırlıyoruz. Emzirme ve bebek bakımı gibi konularda eğitim veriyoruz. Gebe okulumuzda aylık yaklaşık 50 gebeye eğitim verilmektedir." dedi.

        Anne adayı Emine Yeşilkaya da 19 haftalık gebe olduğunu ve eğitime katıldığını ifade etti.

        Bu eğitimlerin kendisi için oldukça faydalı olduğunu anlatan Yeşilkaya, imkanı sağlayan Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te kardan kapanan köy yolları yeniden açılıyor
        Bitlis'te kardan kapanan köy yolları yeniden açılıyor
        Bitlis'te buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 4 araç refüje çarptı
        Bitlis'te buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 4 araç refüje çarptı
        Güroymak'ta park yasağı uygulaması başladı
        Güroymak'ta park yasağı uygulaması başladı
        Güroymak'ta terminal dışı yolcu indirip bindirenlere ceza uyarısı
        Güroymak'ta terminal dışı yolcu indirip bindirenlere ceza uyarısı
        Park halindeki aracın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü
        Park halindeki aracın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü
        Hizan'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
        Hizan'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi