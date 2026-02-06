Bitlis'te ekipler 68 yaşındaki hasta için seferber oldu
Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kapalı olan köyde rahatsızlanan 68 yaşındaki hasta, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Yukarı Aksüt köyünde rahatsızlanan Kevi İnce'yi yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.
Yürütülen zorlu çalışmayla yolu açan ekipler, İlçe Özel İdaresine ait arazi aracına aldıkları hastayı köy yakınlarında bekleyen ambulansa ulaştırdı.
Burada müdahalesi yapılan İnce, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.
