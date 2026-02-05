Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği, kurum amirleri ve STK'larla buluştu

        Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği (BİGİAD) "Kış Programı" etkinliği kapsamında, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 17:34 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği, kurum amirleri ve STK'larla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği (BİGİAD) "Kış Programı" etkinliği kapsamında, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerle bir araya geldi.

        Tatvan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen etkinliğe katılan Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yaptığı konuşmada, iş insanlarının istihdama yönelik Tatvan'da yapacağı girişimlerine destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

        Bölge ekonomisinin gelişmesi için istihdam, turizm, tanıtım ve eğitime yönelik çalışmaları desteklediklerini ifade eden Demirer, BİGİAD'ta yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

        BİGİAD Başkanı Kemal İnan da merkezi İstanbul'da bulunan derneğin yurt genelindeki çalışmalarından bahsetti.

        Derneğin Bitlis genelini kapsayan sosyal sorumluluk projeleri ve faaliyetlerine değinen İnan, aralıklarla bu tür etkinlikleri düzenleyerek yaptıkları çalışmaları kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi.

        Programa, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve BİGİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te anne adayları gebe okulunda doğuma hazırlanıyor
        Bitlis'te anne adayları gebe okulunda doğuma hazırlanıyor
        Bitlis'te kardan kapanan köy yolları yeniden açılıyor
        Bitlis'te kardan kapanan köy yolları yeniden açılıyor
        Bitlis'te buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 4 araç refüje çarptı
        Bitlis'te buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 4 araç refüje çarptı
        Güroymak'ta park yasağı uygulaması başladı
        Güroymak'ta park yasağı uygulaması başladı
        Güroymak'ta terminal dışı yolcu indirip bindirenlere ceza uyarısı
        Güroymak'ta terminal dışı yolcu indirip bindirenlere ceza uyarısı
        Park halindeki aracın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü
        Park halindeki aracın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü