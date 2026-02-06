Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Bitlis'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:07 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.


        Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 6 Şubat 2023'te hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

        Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, 3 yıl önce tüm ülkeyi, hatta bölgeyi ve insanlık vicdanını derinden sarsan büyük bir deprem felaketinin yaşandığını söyledi.

        Binlerce vatandaşı etkileyen ve çok geniş bir alanda büyük yıkıma yol açan bu afete hep birlikte tanıklık ettiklerini belirten Karakaya, devletin asrın felaketini asrın inşasına dönüştürmek amacıyla topyekün çalışma başlattığını hatırlattı.

        Depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşa edildiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

        "11 ilde 500 bin sayısına ulaşmak üzere konut yapımı, on binlerce iş yeri ile meydanlar ve kamu binalarının inşası büyük oranda tamamlandı. Bu, maddi ya da teknolojik olarak bizden daha güçlü ülkelerin dahil hiçbirinin yanına yaklaşamayacağı bir başarıdır. Bu durum, devlet geleneğimizin ve milletimizin vicdanının, depremzede kardeşlerimizin hayatına dokunuşunun bir göstergesidir. Elbette bu bizim bir borcumuzdur. Yani depremzede kardeşlerimizin hakkı olan bir çalışmadır ancak bu organizasyonu gerçekleştirebilmek, iddia ediyorum ki dünya üzerinde belki de bizden başka hiçbir devletin, hiçbir milletin başarabileceği bir iş değildir."

        Deprem konulu serginin gezildiği programa Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ve bazı kurum amirleri ile arama kurtarma ekipleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Amir Murillo'yu açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ

        Benzer Haberler

        Bitlis'te ekipler 68 yaşındaki hasta için seferber oldu
        Bitlis'te ekipler 68 yaşındaki hasta için seferber oldu
        Yeşilay gönüllüleri "bağımsızlık duvarı"yla bağımlılığa "Dur" diyor
        Yeşilay gönüllüleri "bağımsızlık duvarı"yla bağımlılığa "Dur" diyor
        Tatvan sahilinde "Beyaz Gelincik" görüntülendi
        Tatvan sahilinde "Beyaz Gelincik" görüntülendi
        Süphan Dağı üzerinde oluşan mercek bulutu görenleri hayran bıraktı
        Süphan Dağı üzerinde oluşan mercek bulutu görenleri hayran bıraktı
        Van Gölü Ekspresi'nin Kirkor Dağı eteklerindeki manzarası hayran bıraktı
        Van Gölü Ekspresi'nin Kirkor Dağı eteklerindeki manzarası hayran bıraktı
        Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği, kurum amirleri ve STK'larla buluştu
        Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği, kurum amirleri ve STK'larla buluştu