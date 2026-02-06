Bitlis'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Bitlis'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.





Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 6 Şubat 2023'te hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.



Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, 3 yıl önce tüm ülkeyi, hatta bölgeyi ve insanlık vicdanını derinden sarsan büyük bir deprem felaketinin yaşandığını söyledi.



Binlerce vatandaşı etkileyen ve çok geniş bir alanda büyük yıkıma yol açan bu afete hep birlikte tanıklık ettiklerini belirten Karakaya, devletin asrın felaketini asrın inşasına dönüştürmek amacıyla topyekün çalışma başlattığını hatırlattı.



Depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşa edildiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:



"11 ilde 500 bin sayısına ulaşmak üzere konut yapımı, on binlerce iş yeri ile meydanlar ve kamu binalarının inşası büyük oranda tamamlandı. Bu, maddi ya da teknolojik olarak bizden daha güçlü ülkelerin dahil hiçbirinin yanına yaklaşamayacağı bir başarıdır. Bu durum, devlet geleneğimizin ve milletimizin vicdanının, depremzede kardeşlerimizin hayatına dokunuşunun bir göstergesidir. Elbette bu bizim bir borcumuzdur. Yani depremzede kardeşlerimizin hakkı olan bir çalışmadır ancak bu organizasyonu gerçekleştirebilmek, iddia ediyorum ki dünya üzerinde belki de bizden başka hiçbir devletin, hiçbir milletin başarabileceği bir iş değildir."



Deprem konulu serginin gezildiği programa Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ve bazı kurum amirleri ile arama kurtarma ekipleri katıldı.

