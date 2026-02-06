Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Hizan'da ortaokul öğrencileri bayrak etkinliğinde buluştu

        Bitlis'in Hizan ilçesindeki Merkez Ortaokulunda bayrak temalı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:57 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:57
        Hizan'da ortaokul öğrencileri bayrak etkinliğinde buluştu
        Bitlis'in Hizan ilçesindeki Merkez Ortaokulunda bayrak temalı etkinlik düzenlendi.


        Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.


        Okulun Türkçe öğretmeni İzzet Korkmaz etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada bayrağın ve milli değerlerin önemini vurguladı.


        Konuşmanın ardından ilçe genelinde yapılan İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan beşinci sınıf öğrencisi Deniz Aylin Özcan, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

        Etkinliğe katılan öğrenciler de ellerindeki bayraklarla gösteri yaptı.

        Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Odabaşı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

