        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te "5. Kar Festivali" düzenlendi

        Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) düzenlenen "5. Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

        Giriş: 16.02.2026 - 17:39 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:39
        Bitlis'te "5. Kar Festivali" düzenlendi
        Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) düzenlenen "5. Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

        Üniversitenin Rahva yerleşkesindeki kayak merkezinde düzenlenen festival, halk oyunları ve meşaleli kayak gösterisiyle başladı.

        Halat çekme, yumurta taşıma gibi yarışmaların yapıldığı festivalde konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 2022'de başlattıkları ve bu yıl beşinci kez düzenledikleri festivali geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

        Kentin kar potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

        "Bitlis Eren Üniversitesi olarak bunu değerlendirmek amacıyla projemizi hayata geçirmiştik. Geleneksel hale gelen festivalimiz birbirinden farklı etkinliklerle devam edecek. Bilindiği gibi Bitlis turizm alanına açılmaya başladı. Üniversite olarak turizm alanında birbirinden farklı çalışmalar yapıyoruz. Bitlis'in kalkınmasındaki en büyük etken turizm sektörüdür. Kış turizminde de kar festivali, kar şenlikleri ve kar etkinlikleriyle bölge turizmine katkıda bulunmaya çalışıyoruz."

        Konuşmanın ardından katılımcılar, kızak ve kayak takımlarıyla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Festivale katılan vatandaşlar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

