Bitlis Sağlık Müdürü Ergene ile sağlık çalışanları 101 yaşındaki hastayı evinde ziyaret etti

Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ve beraberindeki sağlık çalışanları, evde bakım hizmetinden yararlanan 101 yaşındaki hastayı ziyaret ederek kontrollerini yaptı.



Ergene, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Seda Yılmazer ve 4 uzman doktorun yer aldığı ekip, Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde yaşayan 101 yaşındaki Hamide Allahverdi'yi evinde ziyaret etti.



Aile bireyleriyle sohbet eden Ergene ve beraberindekiler Allahverdi'nin sağlık kontrollerini yaptı.



Ergene, basın mensuplarına, evde sağlık hizmetleri kapsamında il genelinde yaklaşık 3 bin hastaya ulaştıklarını söyledi.



Hastaneye gidemeyen insanlara evlerinde hizmet sunduklarını belirten Ergene, şunları kaydetti:



"Sarıkum yerleşkemizde 1924 doğumlu 101 yaşındaki annemize yerinde poliklinik hizmeti sunuyoruz. Gerontoloğumuz, evde bakım ekibimiz, fizyoterapistimiz ve diyetisyenimizle koordineli şekilde annemize verilen hizmeti yerinde inceleyip bakanlığımızın bu güzel uygulamasına şahit olduk. Annemiz, bahsettiğimiz gibi 101 yaşında ve yaşlılığına bağlı hastalıkları mevcut ama ekibimizle müdahale ettik. Özellikle 75 yaş üstü hastalarımızı geri çevirmeyip randevusuz muayene olmalarına katkı sağlıyoruz."



Hastanın bakımını üstlenen gelini Necla Allahverdi ise "Son dönemde birçok şeyi hatırlamıyor. Yalnızca bazı kişileri tanıyor. Tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz." dedi.

