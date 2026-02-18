Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis Sağlık Müdürü Ergene ile sağlık çalışanları 101 yaşındaki hastayı evinde ziyaret etti

        Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ve beraberindeki sağlık çalışanları, evde bakım hizmetinden yararlanan 101 yaşındaki hastayı ziyaret ederek kontrollerini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:48 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Sağlık Müdürü Ergene ile sağlık çalışanları 101 yaşındaki hastayı evinde ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene ve beraberindeki sağlık çalışanları, evde bakım hizmetinden yararlanan 101 yaşındaki hastayı ziyaret ederek kontrollerini yaptı.

        Ergene, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Seda Yılmazer ve 4 uzman doktorun yer aldığı ekip, Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde yaşayan 101 yaşındaki Hamide Allahverdi'yi evinde ziyaret etti.

        Aile bireyleriyle sohbet eden Ergene ve beraberindekiler Allahverdi'nin sağlık kontrollerini yaptı.

        Ergene, basın mensuplarına, evde sağlık hizmetleri kapsamında il genelinde yaklaşık 3 bin hastaya ulaştıklarını söyledi.

        Hastaneye gidemeyen insanlara evlerinde hizmet sunduklarını belirten Ergene, şunları kaydetti:

        "Sarıkum yerleşkemizde 1924 doğumlu 101 yaşındaki annemize yerinde poliklinik hizmeti sunuyoruz. Gerontoloğumuz, evde bakım ekibimiz, fizyoterapistimiz ve diyetisyenimizle koordineli şekilde annemize verilen hizmeti yerinde inceleyip bakanlığımızın bu güzel uygulamasına şahit olduk. Annemiz, bahsettiğimiz gibi 101 yaşında ve yaşlılığına bağlı hastalıkları mevcut ama ekibimizle müdahale ettik. Özellikle 75 yaş üstü hastalarımızı geri çevirmeyip randevusuz muayene olmalarına katkı sağlıyoruz."

        Hastanın bakımını üstlenen gelini Necla Allahverdi ise "Son dönemde birçok şeyi hatırlamıyor. Yalnızca bazı kişileri tanıyor. Tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu; 24 tut...
        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu; 24 tut...
        101 yaşındaki hastaya evde özel bakım
        101 yaşındaki hastaya evde özel bakım
        Bitlis Sağlık Müdürü Ergene trafik kazasında yaralananları hastanede ziyare...
        Bitlis Sağlık Müdürü Ergene trafik kazasında yaralananları hastanede ziyare...
        Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 24 kişi tutuklandı
        Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 24 kişi tutuklandı
        Bitlis merkezli 4 ilde "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonunda 24...
        Bitlis merkezli 4 ilde "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonunda 24...
        Bitlis'te tilkiler yiyecek ararken dronla görüntülendi
        Bitlis'te tilkiler yiyecek ararken dronla görüntülendi