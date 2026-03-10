Canlı
        Bitlis'te ışıklandırılan tesiste gece kayağı keyfi

        Bitlis'te ışıklandırılan tesiste gece kayağı keyfi

        Bitlis'te kayakseverler, pisti ışıklandırılan El-Aman Hanı Kayak Tesisi'nde gece kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:38
        Bitlis'te ışıklandırılan tesiste gece kayağı keyfi

        Bitlis'te kayakseverler, pisti ışıklandırılan El-Aman Hanı Kayak Tesisi'nde gece kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce pisti ışıklandırılan Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Tesisi'nde kayakseverler, gece kayak yapma fırsatı buluyor.

        Soğuk havaya rağmen iftar sonrası kayak merkezine gelen kayakseverler, geç saatlere kadar kayak takımı ve snowboardlarla kayak yapıyor.

        Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gece kayağı için tesisi açtıklarını söyledi.

        Kayakseverleri merkeze davet eden Elkatmış, şunları kaydetti:

        "Ramazan dolayısıyla gündüz kayak yapamayan sporcu ve vatandaşlarımız iftardan sonra tesisimizden istifade edebilecek. Pistlerimiz zaman zaman akşamları açılacak. Bugün itibariyle pistimizi açtık. Oldukça verimli geçti. İlerleyen günlerde de kayakseverlerin hizmetine açacağız. Tesiste kar yeterli değildi ancak son günlerde yağan bir metre kardan dolayı pistimiz verimli hale geldi. Kayakseverler için de istenen bir pist haline ulaştı."

        Arkadaşıyla gece kayağı yapan Ozan Korkmaz da "Bu tesis, kentte kış mevsiminin dolu dolu geçmesine katkı sunuyor. Gece kayağı imkanı sağlanması çok kıymetli. Böyle imkanlar sundukları ve tesisi gece de güvenli şekilde tam kapasite profesyonel olarak çalıştırdıkları için teşekkür ederiz." dedi.

        Kayaksever Evcet Sulukaya da "Bütün Bitlislileri ve çevre illerdeki kayakseverleri iftardan sonra bekliyoruz. Tesisimiz ve pist çok güzel. Pist çok güzel hazırlanmış." diye konuştu.

