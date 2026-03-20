Hizan'da bayramlaşma programı düzenlendi
Bitlis'in Hizan ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Öğretmenevinde düzenlenen programda Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramların toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Bilgin, "Sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamının hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.
Bayramlaşma programının ardından Bilgin, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Programa Belediye Başkanı Yahya Şam ve kurum amirleri katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.