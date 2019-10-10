Muğlalı 40 genç, Ahlat’ın tarihi mekanlarını gezdi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Muğla’dan gelen 40 genç, Bitlis’in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

“Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Muğla’dan Bitlis’e gelen gençler, 3 gün boyunca Bitlis ve ilçelerini gezdi. Gezi programı kapsamında Ahlat’ı ziyaret eden Muğlalı gençler; Ahlat Müzesi, Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, Harabe Şehir ve Abdurrahman Gazi Türbesi gibi Ahlat’ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdiler.

Muğlalı gençlere gezilerinde Ahlat Gençlik Merkezi gönüllü gençleri de eşlik etti.

BİTLİS 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:47

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