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Kursiyerlerde resim sergisi

İHA

Bitlis Belediyesi tarafından verilen kurslar çerçevesinde 40 eserin yer aldığı resim sergisi açıldı.

Kursiyerlerde resim sergisi

Bitlis Belediyesi tarafından verilen kurslar çerçevesinde 40 eserin yer aldığı resim sergisi açıldı.
Bitlis Belediyesine bağlı Toplum Destek Merkezinde düzenlenen serginin açılışını Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yaptı. Açılışta konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, kursiyerlerin 3 ay gibi kısa bir sürede çok güzel işler başardıklarını belirterek, “Bitlis Belediyemizin Toplum Destek Merkezi bünyesinde açmış olduğumuz kursların meyvelerini yemeye başladık. Bitlis Belediyesi olarak 3 ay önce 16 kurs açtık. İlk defa bir sezonda 16 kurs açıldı. Resim sergimizde 15 kursiyerimiz vardı. Şu an itibariyle 40 tane eser çıkarmışlar. 3 ay gibi kısa bir sürede çok güzel işler başarmışlar. Belediyemizin vermiş olduğu desteklerle sergi açılışımızı bugün yaptık. Sergimiz 3 gün boyunca devam edecektir. Açtığımız kurslara da hemşehrilerimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi bekliyoruz. Çünkü burada açmış olduğumuz kurslarda, herkes bir şeyler öğreniyor. Ben bugün büyük bir şaşkınlık yaşadım. 3 ay gibi kısa bir zaman içerisinde, resimle hiç alakası olmayan gençlerimizin bu kadar güzel eserler çıkarmaları gerçekten bizi mutlu etti. Bütün kurslarımızda bu aynı şekilde devam edecektir. 16 kursumuzun resim bölümünü tamamlamış olduk. İnşallah bunu önümüzdeki yıl yine devam ettireceğiz. İnşallah bu sergimizi İzmir tanıtım günlerinde de sergileyeceğiz” dedi.
Bitlis Belediyesi olarak engellilerin de bu tür imkanlardan yararlandığını söyleyen Tanglay, “Bitlis Belediyesi olarak engeli dostu projemizle beraber engelli kardeşlerimizle yürüyoruz. Onlarda gelip eğlenebiliyorlar. Engelli kardeşlerimize yapabilecekleri imkanları sunuyoruz. Evlerinden alıp buraya getirdikten sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Dost eli dediğimiz engellilerimizle beraber, inşallah onları da hayata katacağız. Onlarda bu hayattan zevk almaya başlayacak. Bütün eksikliklerini gücümüz yettiğince gidermeye çalışıyoruz. Herkes bir gün engelli olabilir diye düşünüyoruz” diye konuştu.
Gerçekleştirilen sergi açılışına Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay ve eşi, AK Parti İl Başkanı ve kadın kolları başkanı katıldı.

BİTLİS

14 Ekim 2019 Pazartesi

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