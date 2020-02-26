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Türkiye’nin en çetin kışının yaşandığı Bitlis’te çatılardaki karlar sıra dışı yöntemlerle temizleniyor.

Üç metreye yakın karın yağdığı Bitlis’te çatılardaki karlar temizleniyor. Bitlis merkezde bulunan Şehit Tahsin Barutçu Anadolu Lisesinin çatısında biriken tonlarca ağırlıktaki kar insan gücüyle temizlenemeyince, halat bağlanan arabayla çekildi. Halatın bir ucunu arabaya, diğer ucunu ise kara bağlayan okul yönetimi çareyi karı bu şekilde temizlemekte buldu. Önce küreklerle kalıp olarak kesilen kar, daha sonra arabaya bağlanan halatla çekilerek aşağı indirildi.

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