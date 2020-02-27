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(Görüntülü) Demir çubuklarla yaptıkları kayaklarla profesyonel kayakçılara taş çıkartıyorlar

DHA

BİTLİS?in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyündeki çocuklar kendi imkanları ile yaptıkları ve ?Gavik? adını verdikleri kayaklarla hem kayak yapıyor hem de doyasıya eğleniyor. Çocukların kendi yaptığı kayaklarla kaydığı görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde payşalışılınca Türkiye Kayak Federasyonu'ndan çocuklara destek sözü geldi. 

BİTLİS?in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyündeki çocuklar kendi imkanları ile yaptıkları ve ?Gavik? adını verdikleri kayaklarla hem kayak yapıyor hem de doyasıya eğleniyor. Çocukların kendi yaptığı kayaklarla kaydığı görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde payşalışılınca Türkiye Kayak Federasyonu'ndan çocuklara destek sözü geldi. 
Metrelerce karın yağdığı Bitlis?te yağışın durmasının ardından özellikle çocuklar başta olmak üzere 7?den 70?e herkes kayak yapmaya başladı. Kayak takımı olmayanlar ise kendi imkanları ile yaptıkları kayaklarla kaymanın keyfini yaşıyor. Merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Saklı Köyü'ndeki çocuklar da demir çubuklara taktıkları ağaç dalları ile kendilerine özgü yaptıkları kayak takımlarıyla kayıyorlar. Köyün yüksek kesimindeki tepelerde boş zamanlarını kayak yaparak geçiren çocuklar, yaptıkları hareketlerle profesyonel kayakçılara taş çıkartıyor.
Kendi imkanları ile yaptıkları ve bölgede adına ?Gavik? denilen çubukların üzerine basarak kaymaya çalışan çocuklara Saklı Köyü İlkokulu Müdürü ve okulun Beden Eğitimi öğretmenleri de destek veriyor. Beden Eğitimi derslerini okulun yanındaki tepede kayarak yapan öğrenciler de bu durumdan oldukça memnun. Günün büyük bir bölümünü geçirdikleri okul ve çevresinde derslerinden arta kalan zamanlarda kayak yapan öğrenciler, imkan verilmesi halinde kayak sporunu profesyonelce yapabileceklerini belirtti.
KAYAK FEDERASYONUNDAN DESTEK SÖZÜ 
kayak yaparak keyifli zaman geçiren ve bu eğlenceyi cep telefonu ile çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan çocuklara, Türkiye Kayak Federasyonu'ndan da destek sözü geldi. Beden Eğitimi öğretmeni Oğuzhan Ayhan, çocukların çoğunlukla okula sabah geldiklerinde ?Gavik? dedikleri kayaklarıyla geldiklerini, okulun hemen yanı başında bulunan tepede, çocukların hem eğlendiğini hem de güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Bu köydeki çocukların daha önceki yıllarda da bu tür malzemelerle kaydıklarını ve okul öğretmenlerinin de bunu fark ettiğini belirten Ayhan, özellikle Beden Eğitimi derslerinde bunu desteklediklerini söyledi. Çocukların bu kayak yaptığı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştıklarını anlatan Ayhan şöyle konuştu:
"Çok güzel dönüşler aldık. Başta Türkiye Kayak Federasyonu olmak üzere Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Kayak İl Temsilciliğinden aradılar. Bazı sözler verildi. Bu çocukların ellerinde bu aletleri gördüğümde bu bölgenin çocuklarının bunlarla bazı şeyleri başarabildiğine inandım. Köyde bulunan çocuklar belki de imkansızlıklar içersinde kendilerine çok güzel eğlenceler bulmuşlar. Bunu da kendi içinde geliştirmişler. İnşallah Türkiye Kayak Federasyonu'ndan almış olduğumuz sözler doğrultusunda gelecek malzemelerle çok daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Genel olarak bu bölgenin çocuklarına belki de bu şekilde bir imkan yolu açılır."
Öğrencilerden Nuray Doğanalp ise, sadece burada erkeklerin kayak yapmadığını kızlarında kayak yaptığını belirterek, "Bölgede sadece erkeklerin değil kızların da kayak yapabileceğini düşündük. Bizlerde kızlarla birlikte el birliği ile atık malzemelerden kendimize ?Gavik? yaptık. Bunu yaparken köyün erkekleri de bizlere destek oldular. Biz sadece bunlarla kaymak istemiyoruz. Geleceğimiz için bizlere kayak takımı göndermelerini istiyoruz. Yetkililerden bizlere destek olmalarını istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis
2020-02-27 09:49:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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