Bitlis Valisi Çağatay'dan Özel Harekat Tabur Komutanlığına ziyaret Vali Çağatay: "Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş’un kanı yerde kalmadı"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, Tatvan JÖH Tabur Komutanlığında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Jandarma Komutan Yardımcıları, JÖH Tabur Komutanı, Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanı ve görevli personel tarafından karşılandı. Şehit Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş’un kanının yerde kalmadığını belirten Vali Çağatay, "Sözlerime başlamadan önce hafta sonu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğiniz başarılı operasyondan dolayı sizleri tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sizin başarılı operasyonunuz neticesinde geçtiğimiz yıl Bitlis’te şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş’un kanı yerde kalmadı. Bir nebze de olsa başta ailesi olmak üzere yüreğimize su serptiniz. Biz terörle mücadelede gecemizi gündüzümüze katarak, emniyet jandarma demeden tek vücut olup terör örgütünün üzerine gittiğimizde onlar korkup inlerine giriyor. Biz de halkımız ile birlikte tek yürek olup, onların kökünü kurutana kadar, tek terörist kalmayana dek inlerine girmeye devam edeceğiz. Terörle mücadelede bahtınız açık olsun, attığınız isabet alsın. Allah ayağınıza taş değdirmesin" diye konuştu.

Vali Oktay Çağatay, görevli personellerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Tatvan JÖH Tabur Komutanlığından ayrıldı.

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