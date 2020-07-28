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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet Caddesi tek yön altyapı çalışması yüzde 83 tamamlandı

İHA

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından devam eden altyapı çalışmaları neticesinde Cumhuriyet Caddesi'nde tek yön altyapı çalışmalarının yüzde 83'ü tamamlandı.

Cumhuriyet Caddesi tek yön altyapı çalışması yüzde 83 tamamlandı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından devam eden altyapı çalışmaları neticesinde Cumhuriyet Caddesi’nde tek yön altyapı çalışmalarının yüzde 83’ü tamamlandı.
Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları neticesinde 1980’li yıllarda yapılan yaklaşık 30 bin nüfuslu ilçenin yetersiz olan altyapısının yenileme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. 1980’li yıllarda aspestli borularla yapılan ve ömrünü dolduran altyapı yenileme çalışmaları kapsamında polietilen ve çelik borular ile değiştiriliyor.
Tatvan Belediyesi yeni hizmet binasının yanında bulunan Belediye Kavşağı’ndan Tatvan Belediyesi Arıtma Tesisine kadar olan Cumhuriyet Caddesi’nde devam eden tek yön altyapı çalışmalarında içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj ve doğalgaz hatlarının döşeme çalışmalarını yüzde 83 oranında tamamlandı.
Çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini belirten Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Servet Işık, “Şu an bulunduğumuz mevki fuar alanı civarıdır. Yerinde yapılan incelemelerde 315’lik obuz isale hattı ve 180’lik içme suyu isale hattı geçiyor. Yeni belediyeden arıtma tesisine kadar olan mesafemiz 5 bin 600 metredir. 5 bin 600 metrenin yaklaşık 5 bin 200 metresini bitirmiş bulunuyoruz. Bunu orana vurduğumuz zaman yüzde 83 gibi bir oranı tamamladık. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Biliyoruz vatandaşlarımız çalışmalardan dolayı sıkıntı yaşıyor. Vatandaşlarımızdan istirhamımız az bir zaman kaldı inşallah. Bu sıkıntıları hep beraber aşacağız” dedi.

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