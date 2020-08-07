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Tarihi mezar taşlarının dili çözülüyor Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda bin 50 mezar taşı temizlendi Epigrafik çözümlemeleri yapılan tarihi taşlarda bitkisel süslemeler, geometrik motifler ve ayetlerin yer aldığı görülüyor

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki tarihi taşların temizlik ve okuma çalışmaları devam ediyor.

Tarihi mezar taşlarının dili çözülüyor Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda bin 50 mezar taşı temizlendi Epigrafik çözümlemeleri yapılan tarihi taşlarda bitkisel süslemeler, geometrik motifler ve ayetlerin yer aldığı görülüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki tarihi taşların temizlik ve okuma çalışmaları devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri özelliği taşıyan mezar taşlarının temizlik ve restorasyon çalışmaları sonrası dilleri çözülüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında 2011 yılından itibaren yürütülen çalışmalarda; liken temizliği, taş düzeltme, akıt mezar çıkarma ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor. 2011 yılından şu ana kadar yapılan çalışmalarda ödenekler doğrultusunda mezarlıkta bulunan 8 binden fazla mezar taşından 1050 tanesinin liken temizliği yapılarak bu taşlarının çoğunluğunun epigrafik çözümlemeleri yapılarak okunma çalışmaları tamamlandı. Okunan taşların bilgileri Türkçe, İngilizce ve Arapça yazılarak levhalandırılıyor.
10 kişilik restorasyon ve 20 kişilik işçi grubuyla beraber çalışmaların sürdüğü tarihi mezarlıkta bu yıl 60 taşın liken temizliği ve çözümlenmesi yapılacak. Ahlat Selçuklu Meydanlık Mezarlığı Kazı Başkan Yardımcısı Doktorant Emre Günay, 1,5 aylık zaman diliminde 30 taşın temizlik ve epigrafik çözümlemelerini yaptıklarını söyledi. Günay, “Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında 2011 yılından beri devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan özverili çalışmalar sonucunda 1050 adet taşın mekanik yöntemlerle liken temizlikleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu temizlik çalışmaları sonucunda mezar taşlarının üzerinden İslam sanatında yoğun olarak kullanılan bitkisel süslemeler, geometrik motifler ve ayetlerin yer aldığı görülmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl içerisinde 30 kişilik kazı ekibiyle birlikte şu ana kadar 30 taşın liken temizliği ve zemin etüdü gerçekleşmiştir. Kazı sezonu sonuna kadar bu sayı 60 olarak hedeflenmiştir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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