Tatvan Belediyesinden dezenfekte çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Belediyesinden dezenfekte çalışması

İHA

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında şehrin çeşitli yerlerinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Tatvan Belediyesinden dezenfekte çalışması

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında şehrin çeşitli yerlerinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Tatvan Belediyesi dezenfekte ekipleri, kamusal ve toplumsal alanlar gibi birçok noktada çalışma gerçekleştiriyor. Dezenfekte ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyleyen Tatvan Belediyesi Veteriner Hekimi Sefer Durmuş, “Bildiğiniz üzere dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle tedbirlerimizi daha ilk günden almaya başladık. Bu kapsamda ilçemizde tedbirlerimizi en üst düzeye çıkararak dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Halkımızdan isteğimiz, alınan tedbirlere uymasıdır. Belediye olarak dezenfekte çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam edecek, ama asıl tedbir kişisel temizliktir. Herkesin Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 kurala eksiksiz bir şekilde uyması gerekiyor. Bu salgından ancak kendi tedbirlerimizle kurtulabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına dönüştürüldü
YEREL HABERLER Atıl durumdaki Altınkalbur, mesire alanına ...
Bitlis’te korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Bitlis’te korona virüs tedbirleri denetimi
Süphan Dağı´nın zirvesinde, düşen uçağa ait parçaları fotoğrafladı
YEREL HABERLER Süphan Dağı´nın zirvesinde, düşen uçağa ait parçaları ...
Gazetecilerden Kaymakam Erdemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Gazetecilerden Kaymakam Erdemir’e ziyaret
Bitlis otobüs durakları yıkanıp dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Bitlis otobüs durakları yıkanıp dezenfekte ediliyor
Bitlisli kanaat önderi koronadan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bitlisli kanaat önderi koronadan hayatını kaybetti
Brezilyalı voleybolcuya Adilcevaz'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Brezilyalı voleybolcuya Adilcevaz'da coşkulu ...
Süphan Dağı zirvesine tırmanıp, Van Gölü'ne dikkat çektiler
YEREL HABERLER Süphan Dağı zirvesine tırmanıp, Van Gölü'ne dikkat ...
Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Brezilyalı voleybolcuyla sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Brezilyalı ...
Bitlis’te işçilere hizmet edecek yeni bir sendika kuruldu
YEREL HABERLER Bitlis’te işçilere hizmet edecek yeni bir sendika ...
Ahlat’ta 70 bin ton buğday hasadı bekleniyor Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi dışında Türk Şeker ve Tarım Kredi Kooperatifleri de buğday alımı yapacak
YEREL HABERLER Ahlat’ta 70 bin ton buğday hasadı bekleniyor Bu yıl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X