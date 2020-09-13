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Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan iki araçta 1 kilo eroin ele geçirildi; 1 tutuklama

DHA

Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan iki araçta 1 kilo eroin ele geçirildi; 1 tutuklama


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, 1 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı. Aramada, araçlarda 1 kilo eroin ele geçirilirken, N.G., A.A., S.G. ve M.S.E. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.E., tutuklanırken, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-09-13 22:16:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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