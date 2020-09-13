Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan iki araçta 1 kilo eroin ele geçirildi; 1 tutuklama

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, 1 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı. Aramada, araçlarda 1 kilo eroin ele geçirilirken, N.G., A.A., S.G. ve M.S.E. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.E., tutuklanırken, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-09-13 22:16:01
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