Bitlis’te 3 adet EYP ele geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen 'Yıldırım12 Beşkaynak' operasyonunda toprağa gömülü 3 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis’in Mutki ilçesi bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, "BTÖ mensuplarını bulmak, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 18 Eylül 2020 günü 'Yıldırım12 Beşkaynak' operasyonu icra edilmeye başlanmıştır. Operasyon kapsamında; 19 Eylül 2020 günü icra edilen T/A faaliyetinde; Mutki İlçesi Geyik Tepe mevkiinde toprağa gömülü vaziyette 1 adet R/F komutalı 15 kg amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı EYP madde düzeneği ve 2 adet 5 kilo basma düzenekli el yapımı patlayıcı EYP madde düzeneği olmak üzere toplam 3 adet EYP madde düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP düzenekleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) unsurlarınca kontrollü bir şekilde yerinde imha edilmiştir. Alınan savcılık talimatı doğrultusunda olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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