Bitlis merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından Bitlis merkezli İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-09-25 17:01:23



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