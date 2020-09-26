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Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi

DHA

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Etimesgut Belediyesi


Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) BİTLİS´in Ahlat ilçesinde Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyesi şampiyon oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Ahlat'ta düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası 22 Eylül'de başladı. Turnuvaya Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, Pendik Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Baltalı Grup Denizli Belediyesi ve Trabzon Orta Hisar ampute futbol takımları katıldı. Turnuvada, Etimesgut Belediyesi ile Gaziantep Şahinbey Belediyesi finalde karşı karşıya geldi. Final karşılaşmasını Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Milli Takım Antrenörü Gazi Osman Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Gençlik Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, bazı kurum amirleri de izledi.
Saat 12.30'da başlayan maçın 3'üncü dakikasında Şahinbey Belediyesi takımından 4 oyuncu kırmızı kart görünce, karşılaşma hükmen 3-0 Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı lehine sonuçlandı. Etimesgut Belediyesi, şampiyonluk kupasını Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın elinden aldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Vali Oktay Çağatay, yaklaşık 1 haftadır Ampute Futbol Türkiye Kupası'na ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Ahlat'ın Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Vali Çağatay Ahlat, şöyle konuştu:
"Böylesi özel ve güzel etkinliğin Bitlis'te düzenlenmesinden mutlu olduk. Ampute Futbol Milli Takımımız daha önce Avrupa şampiyonu oldu. Dünya Şampiyonası'nda ise ciddi başarıları var. Bu yıl da Cumhurbaşkanımızın turnuvanın Doğu'da yapılması yönünde beyanlarını alınca İçişleri Bakanlığımız tarafından Ahlat'ta yapabilir misiniz, diye soruldu ve Ahlat'ta düzenlenmesine karar verdik. Milli takımızı hocamızı ve federasyon yetkililerini buraya davet ettik. Gördüklerinde şehri çok beğendiler. Futbolcularımızı burada ağırlamaktan ve Türkiye'ye bu işi duyurmaktan mutlu olacaklarını söylediler. 1 haftadır ev sahipliği yapıyoruz. Güzel bir turnuvaydı, sadece son final maçı istediğimiz keyifte ve centilmence olmadı. Ne yazık ki ben de üzüldüm. Ama futbolda her şey var. Etimesgut takımımız şampiyon oldu. Diğer takımlar da futbollarını sergilediler. Başta bu yılki Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımı kutluyorum. Diğer takımlara da teşekkür ediyorum. Onları burada ağırlamaktan mutlu olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye çapında farklı etkinlikleri Bitlis'imizde düzenlemek konusunda hevesliyiz. Bu etkinliğe destek verdikleri için tüm büyüklerimize ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Katılan tüm futbolcuların ayaklarına sağlık. İçlerinde çok sayıda gazimiz var. Bu da tabii bizim için özel bir durum. Bu kadar gaziyi ve sporcuyu burada ağırlamak bizleri mutlu etti."
Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise "Burada engelli diye tanımlanan aslında ampute takımlarımızın engelleri nasıl ortadan kaldırdıklarını hep beraber müşahede etmiş olduk. Bu vesileyle ampute takımlarımızın federasyonuna, antrenörlerine ve teknik ekiplerine teşekkür ediyorum. Final aşırı heyecanlı geçti. Bu heyecan zaman zaman çok heyecanlı davranmasına vesile oldu. Bu taraftan da olaya bakınca keşke hakemlerimiz de sporcularımız da biraz sabırla hareket etmiş olsalar, centilmenliği elden bırakmadan yürütmüş olsalar. Burası bin yıl öncenin başkenti, Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu yer. Bu vesileyle heyecanın dorukta olduğunu kaçınılmaz görüyoruz. Ahlat'tan Türkiye'deki tüm ampute takımlara sesleniyor ve teşekkür ediyorum. Burada yeniden kamp yapmaları için davet ediyorum. Sadece ampute ile sınırlı bırakmıyoruz. Ahlat artık bölgede kendini ispat etmiş bir cazibe merkezi, hem tarihi kültürel mirasın olduğu yer hem de doğal güzellikleri ile inanç turizminin olduğu bir yer. Kısacası Ahlat'ta huzur bulmanız kaçınılmaz bir şans olarak görüyorum. Takımlarımızı da burada kamp yapmaya davet ediyorum, buna milli takımımız da dahil olmak üzere. Etkinliğe vesile olan Cumhurbaşkanımıza, ampute ekibine ve valimize teşekkür ediyorum" dedi.
Etimesgut Belediye Spor Kulübü Kaptanı Şehmus Erdinç ise şampiyonluklarını şehitlere armağan ettiğini belirterek, "Buraya gelene kadar pandemi sürecinde olduğumuzdan dolayı zorluk çektik. Ama işin sonunda bu kupayı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Gerçekten zoru başardılar. Final maçında da güzide takımlarımızdan Şahinbey ile kıran kırana oynamak isterdik. Bir birimize mücadele ederek oynamak isterdik ama nasip olmadı. Hükmen de olsa şu an şampiyonuz ve bunun tadını çıkaracağız. Buradan Ankara'ya elimizde kupayla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Final maçından görüntüler
Sevinç görüntüleri
Açıklamalar
Kupa töreni
Detaylar
DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2020-09-26 15:48:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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