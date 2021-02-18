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'Bitlis, Türkiye'nin tekstil merkezi haline gelecek'

DHA

'Bitlis, Türkiye'nin tekstil merkezi haline gelecek'


Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, Organize Sanayi Bölgesi'nin açılmasından sonra özellikle tekstil alanında önemli gelişmeler yaşanırken, iş insanı Bülent Avcı, sağlanan destekle tekstil sektöründeki çalışmalarını kente taşıyıp, 250 kişiyi istihdam etmeye başladığını söyledi. Avcı, "Bölgedeki tekstil firmaları her geçen gün kapasite ve istihdam artımını sürdürüyor. Yeni yatırımlarla birlikte Bitlis´in önümüzdeki 2-3 yıl içinde Türkiye´nin tekstil merkezi haline gelmesini bekliyoruz" dedi. 
Terörle mücadelede yürütülen kararlı çalışmalar, özel sektör yatırımlarına da büyük katkı sağlıyor. Bitlis'te özellikle tekstil sektöründe önemli gelişmeler yaşanıyor. İstanbul ve yurt dışında yaklaşık 25 yıl boyunca tekstil sektörünün çeşitli kademelerinde çalışan ve verilen teşviklerden faydalanıp, Bitlis'e dönerek 250 kişiyi istihdam ettiği tekstil firmasını kurarak, işleten iş insanı Bülent Avcı, bunun en önemli nedeninin terör olaylarının azalması olduğunu söyledi.
'HEM KAPASİTEMİZİ HEM İSTİHDAMIMIZI ARTIRDIK'
Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde kısa sürede sayıları 30'u bulan tekstil firmalarında istihdam edilen kişi sayısının şimdiden binlere ulaştığını anlatan Bülent Avcı, 2-3 yıl içinde Bitlis'in Türkiye'nin tekstil alanında önemli merkezlerinden biri haline geleceğini belirtti. Destek ve teşviklerden dolayı Bitlis Valiliği'ne, İl Özel İdaresi'ne ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimine teşekkür eden Avcı, "Daha önce kendimize ait kiralık bir atölyede çalışıyorduk. Dar imkanlarla üretmeye devam ediyorduk. Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındık ve üretime başladık. Bu hem bizim için hem de kentteki üretim açısından önemli bir yatırım oldu. Organize Sanayi Bölgesi'ne geldiğimizde hem kapasitemizi artırdık hem de istihdamımızı artırdık. 250 işçi ile yürüttüğümüz bu işimizi yavaş yavaş kapasitemizi artırarak önce 400 ardından da 500´e kadar çıkarma hedefindeyiz. Özellikle bütün tekstil firmaların Organize Sanayi Bölgesi'nde olması bizlere büyük avantajlar sağlıyor" dedi. 
'BİTLİS TEKSTİLDE GÖZDE KENTLER ARASINDA YER ALACAK'
İkinci Organize Sanayi Bölgesi için başlatılan çalışmaları da değerlendiren Avcı, "Bitlis'te ikinci Organize Sanayi Bölgesi'ne ihtiyaç var. Yaz ayları ile birlikte başta İstanbul olmak üzere Bursa, Mersin gibi illerden buraya ciddi bir yatırımcı gelmesini bekliyoruz. Şu anki gözlemlerimizi bunu gösteriyor. Bitlis tekstilde gözde iller arasında yerini alacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde şu an var olan 25-30 firmanın sayısı 50-70´ e çıkacağını öngörüyoruz. Bizim de yeni yatırımlarımız olacak. Özelikle mevcut iş yerimizin yan tarafında baskı ve nakış bölümleri de açarak işimizi biraz daha büyütme hedefimiz var. Bu aynı zamanda istihdamı da artıracaktır" diye konuştu. 
Bölgedeki tekstil firmalarının artmasının terör olaylarının azalmasından kaynaklandığını belirten Avcı, "Her yatırım yapmak isteyen ve her girişimci kendisini güvende hissetmek ister. Sıkıntılı olan bölgeleri hiçbir iş insanı tercih etmez. Bölgede olayların durması ile birlikte 2016-2017 yıllarından sonra bölgede bir rahatlık var. Olayların olmamasından dolayı girişimciler artık bu bölgeyi tercih ediyorlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE
2021-02-18 11:10:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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