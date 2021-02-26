AKEV’den ödüllü proje yarışması

Bitlis’in Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) tarafından “Anadolu'nun Kapısı Ahlat İçin Benim Fikrim” proje önerisi yarışması düzenlenecek.

AKEV tarafından yapılan yazılı açıklamada; tek aşamalı, her yaştan katılımcıya açık bir proje yarışması yapılacağı ifade edilerek, “AKEV 1992 yılında kurulduğundan bugüne amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte ve Ahlat’ın kültür ve eğitim alanında tanıtımında büyük katkılar sağlamaktadır. Yarışmanın amacı; Ahlat için kültür ve eğitim alanlarında olmak üzere çözümler üretmek ve bu konuda fikirler geliştirmektir. Ahlat için gerçekleştirilmesi önerilen çalışmalarla ilgili sunulacak proje fikirleri içerisinden belirlenecek olanların, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluş ve kişilerden sağlanacak fon imkanları değerlendirilerek gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu yarışma sonucunda seçilecek proje önerileri bütçe imkanları çerçevesinde hayata geçirilecektir. Söz konusu yarışmaya başvuru; 22 Şubat 22 Mart 2021 tarihleri arasında, www.ahlatvakfi.org.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Proje önerileri arasından seçilecek en fazla beş proje fikri için her birine 2 bin TL olmak üzere toplamda 10 bin TL ödül verilecektir. Yarışma, AKEV tarafından organize edilip yürütülmektedir. Ayrıntılı bilgi ve şartname için www.ahlatvakfi.org.tr sitesi ziyaret edilebilir” denildi.

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