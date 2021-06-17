Başsavcı Altınay’dan Kaymakam Zeyrek’e veda ziyareti

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burdur’un Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bitlis’in Güroymak Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Altınay, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek’e veda ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Emre Zeyrek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 3 yıldır ilçede görev yapan Başsavcı Altınay’a teşekkür etti. Zeyrek, Mahmut Altınay’a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçeden ayrılmadan önceki son resmi ziyaretini Kaymakam Zeyrek’e gerçekleştiren Başsavcı Mahmut Altınay, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı olarak hizmetini sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.