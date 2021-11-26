'Çocuğa cinsel istismar' hükümlüsü yakalandı

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Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te çocuğa cinsel istismar ile çeşitli suçlardan 39 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.B. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 'çocuğa cinsel istismar', 'başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 39 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.B.'nin yerini tespit edip, operasyon düzenledi. Gözaltına alınıp adliye sevk edilen S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN

2021-11-26 10:21:51



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