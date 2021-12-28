Bitlis’te ‘Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı’

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, denetim personellerine ilişkin konular, ele geçirilen kaçak akaryakıtın muhafazası için gerekli altyapının planlanması, kaçak akaryakıtın tasfiyesi ile ilgili yasal süreç, gerek duyulan kurumlarla koordinasyon konuları görüşüldü.

Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Deniz İnan, İl Özel İdaresi Sekreteri Adem Aydoğdu, Defterdar Ferit Özçelik ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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