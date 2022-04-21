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Tatvan’da Ramazan coşkusu İlçede sahne alan Dursun Ali Erzincanlı büyük ilgi gördü

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ramazan ayı ve Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle sahne alan Dursun Ali Erzincanlı büyük ilgi gördü.

Tatvan’da Ramazan coşkusu İlçede sahne alan Dursun Ali Erzincanlı büyük ilgi gördü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ramazan ayı ve Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle sahne alan Dursun Ali Erzincanlı büyük ilgi gördü.
Tatvan Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan ayının vazgeçilmez mekanı haline gelen Tatvan Belediyesi Kongre ve Sergi Salonunda her hafta ayrı bir program ile Tatvanlılar unutulmaz anlar yaşıyor. Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla Dursun Ali Erzincanlı'nın sahne aldığı gecede birbirinde güzel tasavvufi şiirler okunup, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e salavat çekilerek dualar edildi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören gecede tasavvufi şiirlerden orta oyununa, semazen gösterisinden çeşitli ikramlara kadar birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler yapıldı.
Çocukların yoğun ilgi gösterdiği palyanço gösterisinde kahkaha dolu anlar eksik olmazken, aileler ise Dursun Ali Erzincanlı şiirleri ve Recep Arslan'ın seslendirdiği ilahiler ile duygusal anlar yaşadı.
Program sonunda Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Dursun Ali Erzincanlı’ya katılımından dolayı teşekkür ederek tablo hediye etti.
Programda konuşma yapan Mehmet Emin Geylani, "Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş olan Ramazan ayımız mübarek olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü münasebetiyle Dursun Ali Erzincanlı Hocamız bizleri kırmayarak geldi. Kendisine ve katılan tüm halkımıza teşekkür ederim" dedi.
Ramazan ayından dolayı çeşitli sanatçıların sahne aldığını söyleyen Eda Erdoğan, "Ramazan ayı münasebetiyle Tatvan Belediyesi çeşitli sanatçıları bizler ile buluşturdu. Bu sayede günlerimiz dolu dolu geçiyor. Aileler bir yandan ilahiler ve şiirler dinlerken çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Emeği geçen belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Programda her şeyin çok güzel olduğunu söyleyen Ömer Kahraman da, "Çok keyifli zaman geçiriyoruz. Tatvan Belediyesi çeşitli etkinlikleri bizler ile buluşturdu. İkramlardan tiyatro oyunlarına kadar her şey çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Programda Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e salavat ve dua ettiklerini söyleyen Aynur Karaman ise "Peygamberimizin doğum günü münasebetiyle salavat ve dualar ettik. Ramazan etkinlikleri çok güzel geçiyor. Buradaki herkes çok memnun ve bu tarz etkinliklerin devamının gelmesini istiyoruz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

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