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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te bir ilk olan "Kolaylaştırma Polikliniği" hayata geçirildi

İHA

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde polikliniklerde sıra bulamayan vatandaşlar için kolaylaştırma polikliniği açıldı.

Bitlis'te bir ilk olan "Kolaylaştırma Polikliniği" hayata geçirildi

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde polikliniklerde sıra bulamayan vatandaşlar için kolaylaştırma polikliniği açıldı.
Tatvan Devlet Hastanesi ilde kaliteli ve geniş kapasitesi ile bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle planlanan "Kolaylaştırma Polikliniği" projesi ilde ilk defa hayata geçirildi. Kırsal yerleşim yerlerinden ve uzak şehirlerden hastaneye gelerek farklı alanlarda sıra bulamayan hastalar için kolaylık sağlayacak poliklinik hizmetinde günde onlarca hasta tedavi ediliyor. Kadın doğum, dahiliye, ortopedi gibi farklı alanlarda sıra bulamayan vatandaşlar poliklinikte doktor tarafından tedavi edilerek acil durum halinde ilgili polikliniklere yönlendiriliyor. Projenin amacının uzak yerleşim yerlerinden gelerek hastanede sıra bulamayan hastaların mağdur olmamaları için hayata geçirdiklerini söyleyen Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, Bitlis ilinde ilk defa böyle bir projeye imza attıklarını söyledi.
Bitlis ilinde ilk defa böyle bir projenin hayata geçirilmesinde İl Sağlık Müdürlüğünün desteklerinin fazla olduğunu belirten Başhekim Reyhanlı, “Çok yoğun bir hastane olduğumuz için geniş bir alana da hitap etmekteyiz. Bazen polikliniklerimde yoğunluklar yaşanmaktaydı. Biz de buna bir çözüm bulmak adına çok uzak gelen hastalarımız mağdur olmasın ve muayene olmadan geri dönmesinler diye İl Sağlık Müdürlüğümüzün önerisi ile kolaylaştırma polikliniği açmaya karar verdik. Hastanemizde aktif olarak hizmet vermekteyiz. Farklı branşlarda sıra bulamayan hastalarımızı orada bir hekim tarafından tedavi ediliyor. Hastaları bir süzgeçten geçiriyor ve ilgili branşın görmesi acil olan hastaları ayırıyoruz. Gerekli uzmanın polikliniğine yönlendiriyoruz. Bu anlamda sıra bulamayan hastaların tedavisinin aksamaması konusunda güzel bir başarı yakalamış olduk. Günde yaklaşık 100 hastaya kolaylaştırma polikliniğinde hizmet veriyoruz. Bitlis’te ilk defa hayata geçirdiğimiz bu projede Sağlık Müdürlüğümüzün önerileri ve destekleri çok büyük” dedi.
Kolaylaştırma polikliniği ile hastalara şifa vesilesi olmaya devam edeceklerini dile getiren Doktor Mustafa Alıcı, "Polikliniğimizde bulunduğumuz konum itibariyle vatandaşlarımızın bir kısmı köyde ve kırsal yerlerde yaşıyor. Bundan dolayı hastaneye gelirken hem geliş saatleri hem de randevu sisteminden daha iyi faydalanmaları için bu polikliniği açmış bulunuyoruz. Randevu bulamayan ve poliklinikte hizmet alamayan vatandaşlarımıza böylelikle işlerini kolaylaştırmış bulunuyoruz. İlk olarak bizde muayene oluyorlar. Bizler de uygun gördüğümüz hastaları uygun gördüğümüz polikliniklere gönderiyoruz. Acil müdahale gerektiren durumlarda acil servisimiz hizmet veriyor. Yeri geldiği zaman bizler burada yeri geldiği zaman da acil servisinde müdahalemizi yaparak hastalarımızın şifa vesilesi olmaya devam ediyoruz” dedi.
Memlekette böyle bir polikliniğin açılmasının güzel olduğunu söyleyen Gülsüm Tuna adlı vatandaş ise “Birkaç gün önce yere düşme sonucunda bileğimi incittim ve bundan dolayı hastaneye geldim fakat sıra bulamadım. Bana yeni Kolaylaştırma Polikliniği açıldığını söylediler. Ben de geldim ve buradaki doktor ve hemşire sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Muayene oldum ve ilaç yazdılar. Memleketimizde böyle bir polikliniğin açılması gerçekten güzel bir şey. Çünkü köylerde ve uzak yerlerde yaşayan insanların buraya gelip te tekrar evlerine boş dönmeleri güzel olmaz. Bundan dolayı bu polikliniği açtıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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