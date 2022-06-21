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Zamanında alınan tedbir büyük bir faciayı önledi Tatvan’da yıkılan binanın enkazı havadan görüntülendi

İHA

Zamanında alınan tedbir büyük bir faciayı önledi Tatvan’da yıkılan binanın enkazı havadan görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde temel kazısı sırasında hasar gören bitişikteki 4 katlı bina büyük bir gürültüyle yıkılırken, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin zamanında aldığı tedbirin büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.
Dün saat 19.00 sıralarında Tatvan’ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir binanın bitişinde yapılan temel kazısı sırasında 4 katlı binada ağır hasar meydana geldi. Duvarlarında çatlaklar oluşan bina, ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekiplerince önlem alınarak yıkılmaması için vinç yardımıyla destek sağlanmıştı. Akşam saatlerinde ise bina hiçbir müdahale yapılmadan kendiliğinden büyük bir gürültü ile yıkıldı. AFAD ekipleri ve emniyet güçleri tarafından binada ve çevrede yapılan geniş güvenlik önlemleri sayesinde bir facianın da önüne geçildi.
Yıkılan binanın verdiği hasar gün aydınlanınca havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın çökmesi sonucu oluşan enkaz ve çökme sırasında yan tarafta bulunan binada oluşan zarar ise tehlikeyi gözler önüne serdi. Alınan önlemler sayesinde olayda hiçbir can kaybı olmazken, binanın çökme anı ise çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“Bina yıkıldı ama çok şükür bir can kaybı yaşanmadı”
İhbar üzerine alınan önlemlerle herhangi bir can kaybının olmadığını söyleyen AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, “İlimiz Tatvan ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın yanında yapılan kazı çalışması sonucunda yanda bulunan 4 katlı binanın ağır hasar aldığı yönünde saat 14.00 civarında bizlere bir ihbar ulaştı. İhbar üzerine mühendis arkadaşlarımızı olay yerine gönderdik ve yapılan inceleme neticesinde binanın ağır hasar aldığı, acilen boşaltılması ve yıkılması gerektiği ile ilgili bir karar aldık. AFAD ekiplerimiz ile alınan bu karar Tatvan Emniyet Müdürlüğüne ve belediyesine bildirildi. Belediye ekipleri ve emniyet güçleri orada bir güvenlik şeridi çektiler. Vatandaşlarımızı oradan uzaklaştırdılar. Bizim, belediyenin ve emniyet güçlerinin almış olduğu tedbir neticesinde vatandaşlarımız oraya yanaştırılmadı. Saat 19.00 civarında da bina kendi halinde yıkıldı. Bina yıkıldı ama çok şükür bir can kaybı yaşanmadı, bundan dolayı mutluyuz. Bu tedbirleri alan başta AFAD ekiplerimize, güvenlik güçlerimize ve Tatvan ekibine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum” dedi.

“Hiçbir önlem alınmadan bina yıkıldı, çok mağduruz”
Bina yıkılmadan önce tedbir alınması gerektiği üzerine uyarıda bulunduklarını söyleyen bina sahiplerinden Ferdi Güneş, “Yaklaşık 25 gün önce bu kazıya başladıklarında kendilerine ‘bizleri mağdur etmeyin, temelin altına inmeyin ve bizlere bu zararı vermeyin’ diye defalarca söyledik. Herhangi bir önlem alınmadan ve sonradan öğrendik ki izinsiz kazı yapılıyor. Yaklaşık 25 gün önce kazılar başladı. Birkaç gün o süre devam ettikten sonra ara verildi. Bizler bir önlem alınacağını düşündük. 2 gün önce gelip tekrardan başladılar. Kendilerine tekrardan ‘binamızı başımıza yıkacaksınız, lütfen buna bir önlem alın’ dedik. Onlarda bizlere ‘siz merak etmeyin, önlem alınacak’ denildi. Hiçbir önlem alınmadı ve başımıza yıkıldı, çok mağduruz. Dün saat 12.00 sıralarında binada çatırtılar olmaya başladı. Vinçle binayı tutmaya çalıştılar. Bir vinç yandan destek verilerek ne kadar yardımcı olabilir. Malı tahliye edebilmek için arkadan destek lazımdı. Malı tahliye edemedik. AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olay yerine geldi ve kesinlikle buna izin veremeyiz ve riskli olacağını söylediler. Bu konuda çok mağduruz ve içeride en az 45 milyon ürünümüz vardı. Yapabileceğimiz bir şey yok, devletten ve kendilerinden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

“Yaklaşık 4 milyon zararımız var ve yetkililerden yardım bekliyoruz”
Binanın yıkımında yaklaşık 4 milyon zararın oluştuğunu dile getiren bina sahiplerinden Barış Güneş de, “Mimar olmama rağmen defalarca bu binanın ayakta duramayacağını, tedbirlerin alınması gerektiğini söylememe rağmen herhangi bir tedbir alınmadı. Yandaki hafriyatın peyderpey çıkarılması gerekiyordu. Önce yarısı dökülecek daha sonra diğer yarısı yıkılacaktı. Ama bizim haberimiz olmadan sabah erkenden geri kalan hafriyatı da çıkarınca bizim binamızın temeli 1 metre 80 santimetre açıkta kaldı. Teknik personel olarak ben binanın yıkılabileceğini de söyledim. Henüz yandaki binanın yıkımları başlayınca bile sarsıntılara maruz kaldı ve sarsıntıdan dolayı bina yavaş yavaş oturmaya başladı. Bunları söylememize rağmen herhangi bir önlem alınmadı. İçeride yaklaşık 45 milyon arası malımız vardı. İçeride yenilediğimiz dekorasyon, alçıpen tavanlar, seramikler yeni yapılmış şeylerdi. 3 adet bilgisayar, barkod sistemlerimiz en az 400 milyara yapılabilecek şeylerdi. Bunların hepsi gitti. Yetkililerden destek bekliyoruz. 40 yıldır biz bu işi yapıyoruz ve babamızdan devraldık. Depo olarak kullandığımız 3 ve 4. katlarda da bütün malımız gitti. Devletimizden, yetkililerden ve buna sebep olanlardan bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu dükkânın sadece giden malları değil bu dükkânın günlük cirosu, aylık ödemesi ve iş kaybı var, hepsine bir çözüm arıyoruz. Benim 1 gün sonra ödemelerim var, bana kim yardım edecek? Birinin bizlere yardım etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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