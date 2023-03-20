Ramazan ayı için geri sayım başlamışken iftar ve sahur saatleri araştırması hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye takvimi ile Bitlis iftar vakti ve sahur saati belli oldu. Peki, Bitlis'te ilk sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte 2023 Bitlis İmsakiyesi ile Bitlis iftar ve sahur vakitleri...

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