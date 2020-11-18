AA

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adilcevaz'da Çimenli yol kontrol uygulama noktasında yapılan uygulamada, bir kamyonette yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 49 Afganistan, 3 Bangladeş ve 1 Pakistan uyruklu 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişini organize ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kentte suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.