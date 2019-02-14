Bitlis'te okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Bitlisli vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte 15 Şubat Bitlis kar tatili

BİTLİS'TE KAR TATİLİ

Bitlis ve Tatvan ilçesi'nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bitlis Valiliği, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Bitlis kent merkezi ile merkeza bağlı köylerde ve Tatvan ilçesinde okuların yarın için tatil edildiğini bildirdi. Kar yağışının sürdüğü Bitlis yerdeki kar kalınlığı son yağışla ile birlikte 1.5 metreyi aşarken, Meteoroloji yetkilelri kar yağışın yarında etkili olcağını söyledi.