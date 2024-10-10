Bitlis'te terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi
Giriş: 10.10.2024 - 23:07 Güncelleme: 10.10.2024 - 23:07
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu merkez ilçe kırsalında dün operasyon düzenlendi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta, 12 kilogramlık 12 tüp, 2 kilogramlık piknik tüpü, 3 akü, 2 ayakkabı, sünger yatak, 4'lü pil bloğu, battaniye ve sırt çantası ele geçirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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