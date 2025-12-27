Habertürk
        Bitlis’te kardan dolayı bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı

        Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan devlet yollarında TIR ve kamyonların trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. sürücüler zincirsiz yola çıkmama ve trafik kurallarına titizlikle uyma konusunda uyarıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.12.2025 - 23:25 Güncelleme: 27.12.2025 - 23:25
        Bitlis’te yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

        Bitlis Valiliğinden, il genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle açıklama yapıldı. Açıklamada, seyir güvenliğinin sağlanması ve yolların kapanmasının önüne geçilmesi amacıyla bazı güzergâhlarda ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına geçici olarak izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada, Baykan-Bitlis Devlet Yolu, Muş-Bitlis Devlet Yolu, Ahlat-Tatvan Devlet Yolu ile Reşadiye-Tatvan Devlet Yolunda tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu ifade edildi.

        Ayrıca, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, trafik kurallarına titizlikle uymaları ve dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.

        FOTO: AA

